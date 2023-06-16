Названы самые распространенные языки у хакеров

"Больше всего зловредов профессиональных и непрофессиональных говорят на китайском языке. На втором месте стоит русский язык, и дальше, мне сложно сказать, наверное, испанский-португальский", - рассказал он.

Касперский пояснил, что речь идет не об Испании, а о Латинской Америке. По его словам, это известно по случаям ареста и расследованиям. Следом, по его данным, идут турецкий и ломаный английский язык (Broken English). Касперский отметил, что в последнем случае языковую принадлежность злоумышленников определить труднее, так как за ним стоит "кто угодно".