Кому принадлежат права на произведения, созданные с помощью ИИ

Появление коммерческих продуктов и произведений, созданных с применением искусственного интеллекта породило споры об интеллектуальных и авторских правах на эти объекты.

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Законодатели и бизнес так и не пришли к единому мнению.

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Общество, эксперты, бизнес и законодатели разных странах пытаются понять кому же принадлежат права на произведения, созданные с помощью ИИ/нейросетей.

В результате многочисленных обсуждений сформировалось четыре базовых подхода к вопросу о принадлежности интеллектуальных прав:

Права принадлежат пользователю, который создал объект с помощью ИИ, независимо от его творческого или интеллектуального вклада;

Права принадлежат разработчику ИИ, который использовался при создании произведения;

Права принадлежат и пользователю, и разработчику ИИ;

Права на произведение принадлежат искусственному интеллекту.

WIPO (всемирная организация интеллектуальной собственности) разделяет произведения, созданные только нейросетью и созданные с участием человека. По мнению WIPO объекты первой категории вообще не подлежат защите с точки зрения интеллектуальных прав, а во втором случае они принадлежат лицу, которое использовало нейросеть и/или самим создателям машинного алгоритма.

"В США бюро авторских прав отказывается регистрировать как объекты авторского права, произведения созданные исключительно нейросетью. В случае совместного создания произведения для регистрации требуется соответствие трем параметрам: материальное воплощение, оригинальность и наличие автора - физического лица", - говорит адвокат адвокатской палаты Москвы Наталья Вашеняк.

"В Евросоюз ужесточают регулирование всей сферы применения искусственного интеллекта. Европейские законодатели сфокусировались на проблемах создания дипфейков, мошенничества, плагиата и предлагают обязать маркировать все произведения созданные с помощью ИИ. При этом регуляторы ЕС выдвигают очень высокие требования к оригинальности произведения, для того чтобы оно стало объектом интеллектуального и авторского права, а также требуют предоставить доказательства творческого участия автора в создание произведения", - отметила адвокат.

Великобритания предлагает более простой подход к проблеме, в котором вообще не учитывается "творческая" составляющая. Для британских регуляторов вопрос о творческом вкладе не важен, ключевая составляющая - это труд и время, затраченное на создание произведения. То есть, если разработчик потратил много времени и сил на разработку нейросети с помощью которой было создано произведение, то он также, как и непосредственный создатель объекта имеет право на авторство.

При этом первой в мире страной, где разработчик ИИ в результате судебного решения получил авторские права на объект созданный нейросетью, стал Китай. Прецедентом стала статья об изменениях фондового индекса Шанхая, написанная программой для генерации текста. Также в Китае обязательна маркировка всех произведений, созданных с использованием ИИ.

Самый экзотический подход продемонстрировала Япония. Это единственная в мире страна, где рассматривают передачу авторских и интеллектуальных прав самой нейросети.

Анализируя подход различных государств к вопросу интеллектуальных прав Вашеняк отмечает, что большинство стран разделяет произведения на созданные только машиной, и в этом случае правами либо не обладает никто, либо они принадлежат разработчику, и на произведения, созданные с участием человека, и здесь права делятся между пользователем и разработчиками ИИ.

Член координационного совета молодежной организации ЛДПР, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков, считает, что разработчики нейросетей не вправе претендовать на интеллектуальную собственность, даже если участие человека в создании произведения ограничилось "промптом" (сформулированным запросом к нейросети):

"Есть две трактовки принадлежности интеллектуальных прав: сгенерированный контент принадлежит тому, кто взаимодействует с нейросетью, или лицу, которое разработало нейросеть. Но разве владелец нейросети приложил усилия для получения конечного продукта по запросу? Он дал пользователю инструмент, но творческий труд разработчика закончился в тот момент, когда он создал нейросеть. Не следует забывать, что нейросеть - это средство, а не полноправный участник создания продукта. Конечный результат - это продукт человека, который отправляет запрос, и исключительные права должны быть только у него".

Партнер Privacy Advocates, сопредседатель кластера "РАЭК / Privacy & Legal Innovation " Александр Партин придерживается иного мнения:

"Когда мы говорим о праве на результаты интеллектуальной деятельности, мы задаем вопрос: а кого мы хотим вознаградить? На данный момент основными участниками рынка ИИ являются компании создающие системы искусственного интеллекта, а вот большая часть пользователей, развлекающихся с использованием ChatGPT, не являются по сути игроками рынка от которых что-то зависит. Поэтому вопрос - как вознаградить разработчиков и стимулировать развитие искусственного интеллекта, является ключевым. Исходя из этого и нужно подходить к решению вопроса о регулировании прав на использование результатов работы ИИ".

Эксперты отмечают, что многие компании разработчики ИИ сознательно отказываются от прав на продукты, созданные с помощью их нейросетей, так как вслед за правами они получают обременение в виде ответственности за результаты работы ИИ. Сегодня большие нейросети функционируют по принципу "черного ящика" и даже их создатели не могут предсказать результат, который генеративный ИИ выдаст по тому или иному запросу.

Иллюстрацией этой проблемы стало недавнее обращения лидера фракции "Справедливая Россия - За правду!" в Государственной думе Сергея Миронова в Генпрокуратуру с требованием проверить соответствия генерируемого контента нейросетью Kandinsky (генеративная модель Сбера) российскому законодательству. Парламентарий утверждал, что при тестировании Kandinsky 2.1, нейросеть сгенерировала в ответ на запросы о России материалы, которые способствовали "формированию ее негативного образа и положительного образа недружественных стран".

"Необходимо обезопасить разработчиков от непредумышленного нарушения каких-либо норм. Компании разрабатывающие ИИ-решения на текущий момент не могут предугадать последствия использования нейросети во всех возможных случаях. Поэтому, с одной стороны, для ИИ-систем необходим независимый внешний этический аудит/сертификация, но с другой, нельзя требовать 100% отсутствия инцидентов - это невозможно. Нужно разрешить в определенных ситуациях, чтобы разработчики могли исправлять нарушения постфактум, по жалобе", - считает Партин.