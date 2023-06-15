Грядущее обновление macOS «сломает» почту на компьютерах Apple
Новое обновление macOS Sonoma предлагает пользователям Mac ряд новых интересных функций, однако стоит отметить, что Apple прекращает поддержку устаревших плагинов для приложения Mail, что может повлиять на некоторые приложения сторонних разработчиков.
Разработчики, такие как AltStore, подтвердили, что их приложения, полагающиеся на плагины Mail, больше не будут работать в macOS Sonoma. Apple представила новый метод под названием MailKit API для создания расширений Mail в macOS Monterey, но он поставляется с определенными ограничениями по сравнению с традиционными плагинами.
Разработчики AltStore, например, активно работают над новым методом аутентификации, чтобы адаптироваться к изменениям. Пользователям, которые работают с приложениями, использующими устаревшие плагины Mail, придется подождать обновлений, прежде чем переходить на macOS Sonoma.
Публичная бета-версия Sonoma ожидается в июле, а официальный релиз запланирован на осень.