Грядущее обновление macOS «сломает» почту на компьютерах Apple

Новое обновление macOS Sonoma предлагает пользователям Mac ряд новых интересных функций, однако стоит отметить, что Apple прекращает поддержку устаревших плагинов для приложения Mail, что может повлиять на некоторые приложения сторонних разработчиков.

Разработчики, такие как AltStore, подтвердили, что их приложения, полагающиеся на плагины Mail, больше не будут работать в macOS Sonoma. Apple представила новый метод под названием MailKit API для создания расширений Mail в macOS Monterey, но он поставляется с определенными ограничениями по сравнению с традиционными плагинами.