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Google Lens научился определять болезни кожи по простой фотографии

Компания Google объявила о новых усовершенствованиях своего приложения Google Lens, которое определяет объекты на фото. Теперь приложение может идентифицировать и находить визуальные соответствия для различных состояний кожи, таких как родинки и сыпь.

Google Lens научился определять болезни кожи по простой фотографии
© Ferra.ru

Пользователи могут загружать фотографии, чтобы начать поиск похожих новообразований, а также обращаться за помощью при других физических заболеваниях, которые сложно описать словесно, например, при воспалении губ или выпадении волос.

Google

Стоит помнить, что при любых странных проявлениях на коже стоит обращаться к больницу, но Lens все же может быть, чтобы примерно понимать, с чем вы имеете дело.

Кроме того, Google Lens теперь интегрирован с Bard, чат-ботом Google с искусственным интеллектом, что позволяет пользователям включать изображения в свои запросы и получать обоснованные ответы с помощью нейросети.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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