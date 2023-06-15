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Independent: изображение космонавта на стенах церкви XII века удивило соцсети

Пользователи соцсетей обратили внимание на изображение космонавта на cтенах церкви XII века, пишет Independent.

СМИ: изображение космонавта на стенах церкви XII века удивило соцсети
© газета.ру

Сообщается, что фигура космонавта высечена на стене собора в городе Саламанка, Испания. Многие туристы на протяжении долгих лет задавались вопросом о том, откуда в средневековье знали, как выглядят современные астронавты, а недавно к этому обсуждению подключились и пользователи соцсетей.

Некоторые комментаторы предположили, что это прямое доказательство путешествий во времени, другие отметили, что даже у экспертов нет объяснения увиденному. Впрочем, после того, как новость о соборе начала распространяться по сети, тайна была раскрыта.

Оказалось, космонавта на стены церкви добавил в 1992 году мастер Мигель Ромеро. Мужчина сделал это во время реставрационных работ.

В начале месяца посетители музея искусства The Met заметили iPhone на картине 1882 года.

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