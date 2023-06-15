Частную российскую ракету впервые запустят в космос

Компания SR Space и холдинг Т1 планируют первыми среди российских частных компаний запустить ракету в космос. Об этом сообщает РИА Новости.

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Компании подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2023 года.

SR Space и Т1 планируют запустить суборбитальную ракету на высоту более ста километров - за линию Кармана (условную границу между атмосферой Земли и космосом) и вывести туда передатчик сигнала. Запуск должен состояться в конце 2023 года.

Когда передатчик окажется в точке назначения, он отправит сигнал, который примут беспилотники SR Space. Это необходимо для отработки взаимодействия с дронами, тестирования технологии дистанционного управления ими и автоматического полета роем. Собранные данные откроют возможность для доставки на околоземную орбиту малых спутников.

Гендиректор SR Space Олег Мансуров заявил, что сотрудничество с ИТ-холдингом Т1 позволит компании перейти на отечественное ПО, это сделает разработку новых продуктов дешевле.

Гендиректор Т1 Игорь Калганов рассказал Forbes, что такие проекты необходимы, так как в мире открывается ниша легких пусков - требуется все чаще выводить на орбиту космические аппараты, в том числе для восполнения орбитальных группировок.

«Не всегда нужны супертяжелые аппараты, разработка которых может занимать несколько лет. Чипы становятся меньше, радиоэлектроника все легче по весу, и ее проще отправить на орбиту, технологии становятся доступны уже не только узкому кругу специалистов», - подчеркнул он.

По его словам, компании планируют развернуть большую космическую программу с новыми моделями ракет и многоразовыми ступенями.