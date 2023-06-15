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В России стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra

15 июня в России стартовали официальные продажи Xiaomi 13 Ultra — флагманского смартфона китайской компании Xiaomi на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Купить гаджет с 512 ГБ встроенной памяти и с 12 ГБ ОЗУ можно за 130 тысяч рублей. Аппарат доступен магазинах крупных ритейлеров, включая «М.Видео» и DNS.

В России стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra
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В Xiaomi 13 Ultra встроены пять компонентов для съёмки, включая четыре тыльные камеры по 50 Мп: основная, ультраширокоугольная, телефото и перископная. Каждая из них умеет снимать видео в разрешении 8K. Кроме того, у Mi 13 Ultra есть «фронталка» на 32 Мп.

Xiaomi оснастила 13 Ultra экраном 6,73 дюйма с частотой 120 Гц и разрешением 3200х1440 пикселей, яркостью до 2600 нит, которую эксперты называют рекордной. Смартфон будет поставляться в трёх вариациях — на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, однако в России он пока доступен лишь в версии с 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА/ч.

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