В Тихом океане обнаружен новый «студенистый хищник»

Ученые смогли занять желеобразного оранжевого хищника на глубине более 1400 метров в Национальном морском заповеднике в практически неисследованной части Тихого океана. Об этом пишет IFLScience.

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По словам сотрудника Японского агентства морских и земных наук и технологий Дугла Линдсея, без сомнения это хищник, принадлежащий к роду Bathykorus и не описанный ранее.

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Так как на такую глубину свет не проникает, многие морские организмы биолюминесцируют в результате химической реакции внутри своего тела. Эксперты считают, что, используя щупальца на вершине своего колокола, хищник ест других студенистых животных, таких как медузы и плавающие огурцы, а также биолюминесцентную добычу.

По мнению Линдсея, коричнево-красная окраска хищника, которого обнаружили ученые, говорит о том, что данный представитель Bathykorus эволюционировал, чтобы блокировать биолюминесцентный свет от своей добычи, обеспечивая себе уникальную защиту от потенциальных хищников.

«Красно-коричневый пигмент — это вероятно протопорфирин, который вступает в реакцию с солнечным светом и становится токсичным для животного. Это значит, что мы можем с уверенностью предположить, что этот вид не мигрирует на поверхность в светлое время суток», - пояснил сотрудник Японского агентства морских и земных наук и технологий.

При этом медуза, имеющая всего три щупальца, является «чрезвычайно редкой». Ее ближайший родственник был первый и единственный раз замечен почти десять лет назад кораблем Okeanos Explorer, принадлежащим NOAA, в том же регионе.

Ученые считают, что окраска нового хищника свидетельствует о том, что он сам может служить пищей, и вынужден защищаться. Хотя до этого считалось, что медуз никто не ест.

Фактически, этот Bathykorus может представлять собой целую группу пигментированных медуз, ожидающих своего открытия, уверены они.

Ранее следы молекул, обнаруженные в древних горных породах, позволили ученым найти древних существ, которые охотились в мировом океане почти миллиард лет назад, задолго до появления растений, животных и грибов.