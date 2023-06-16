Российские учёные разработали стимуляторы для растений

Хлорелла известна человеку уже давно и часто используется в качестве источника белков и как естественный стимулятор, теперь учёные научились использовать эти водоросли в других областях жизни.

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Учёные из Башкирского Государственного Педагогического Университета разработали экологический биостимулятор на основе водоросли хлореллы вульгарис, который может стать заменой химическим удобрениям. Этот новый продукт получен в виде суспензии и может быть производим в больших объёмах.

Хлорелла вульгарис, микроводоросль, обладает множеством полезных свойств. Она выделяет гормоны, способствующие росту растений, содержит витамины, антиоксиданты и более 15 тысяч полезных веществ. Исследования не обнаружили негативного влияния этой водоросли на людей и окружающую среду. Она может использоваться не только в качестве стимулятора роста, но и как биопестицид для борьбы с вредными бактериями.

Продукцию лаборатории уже тестировали на фермерских хозяйствах и сейчас проводят дополнительные испытания на опытных базах в университете и научно-исследовательском институте сельского хозяйства. В будущем планируется вывести этот продукт на рынок.

Научные исследования в университете направлены на изучение влияния водоросли на рост пшеницы и других сельскохозяйственных культур. Семена предварительно обрабатывают суспензией, а затем растения опрыскивают во время их роста. Если результаты будут положительными, эксперименты продолжатся на других культурах. Использование экологически безопасных стимуляторов поможет получить органическую продукцию.