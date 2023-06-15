Основатель Twitter назвал шлем Apple Vision Pro причиной ожирения людей

Джек Дорси, основатель Twitter и нынешний руководитель платёжного сервиса Square, высказал свои мысли о новой гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro.

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По его словам, такая технология может привести к будущему, подобному тому, что изображено в знаменитом мультфильме Pixar 2008 года — «ВАЛЛ-И».

В этом будущем люди полностью заняты умственным трудом и развлечениями. При этом они даже не могут двигаться самостоятельно из-за своего избыточного веса.

Дорси заметил, что человечество движется именно в сторону такого будущего — где люди будут сидеть на летучих креслах, получать питание через соломинки и наслаждаться развлечениями круглосуточно.

Предприниматель также обратил внимание на тот факт, что передовые гарнитуры, вроде Apple Vision Pro, обладают значительным игровым потенциалом, но его беспокоит потенциальный изолирующий эффект технологии глубокой иммерсивности.