Ключевой элемент жизни впервые обнаружен не на Земле
Международная команда астрономов при изучении химического состава океана на Энцеладе, шестом по величине спутнике Сатурна, обнаружила фосфор. Этот важный для формирования жизни элемент впервые был найден не в земном океане.
Как сообщает Sci News, фосфор никогда ранее не находили в иных в океанах, кроме земных. Однако в новом исследовании описывается фосфор, обнаруженный на Энцеладе. Этот спутник Сатурна покрыт глобальным водным океаном, расположенным под ледяной коркой и над скалистым ядром. Энцелад известен своей гидротермальной активностью. Многочисленные и невероятно мощные гейзеры бьют из него, выбрасываемый в космос материал и изучают ученые.
"Ранее мы обнаружили, что океан Энцелада богат различными органическими соединениями, - говорит доктор Франк Постберг, планетолог из Свободного университета Берлина. - Но теперь наш результат показывает четкую химическую сигнатуру значительного количества солей фосфора внутри ледяных частиц, выброшенных в космос шлейфом этой маленькой луны. Впервые этот важный элемент обнаружен в океане за пределами Земли".
Фосфор в виде фосфатов считается жизненно необходимым элементом для всех организмов на Земле. В частности, он требуется для создания ДНК и РНК, молекул-носителей энергии, клеточных мембран, костей и зубов у людей и животных. Даже морской планктон не может без него обойтись. Словом, жизнь, какой мы ее знаем, просто невозможна без фосфатов, говорят ученые.
"В 2020 году мы использовали геохимическое моделирование, чтобы предсказать, что в океане Энцелада должно быть много фосфора, - говорит доктор Кристофер Глейн из Юго-Западного исследовательского института. - Теперь мы обнаружили большое количество фосфора в образцах льда, выбрасываемого гейзерами из глубин океана".
Подтвердить присутствие фосфора в океане Энцелада помогли данные, собранные с помощью прибора Cosmic Dust Analyzer. Он установлен на борту космического корабля Cassini. Проведенные измерения показали, что концентрация фосфора на этом спутнике может превышать земную как минимум в 100 раз.
"Использование модели для прогнозирования присутствия фосфатов - это одно, и совсем другое - найти доказательства наличия фосфатов, это невероятно интересно, - говорит доктор Глейн. - Это ошеломляющий результат для астробиологии и важный шаг вперед в поисках жизни за пределами Земли".
Теперь ученые хотят выяснить, может ли океан Энцелада быть обитаемым.
Полностью исследование опубликовано в журнале Nature.