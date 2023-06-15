В России подешевели телевизоры

В России заметно снились цены на телевизоры. В первую очередь отмечается снижение цены на устройства с диагональю 55—65 дюймов. Об этом сообщают представители розничной торговли, информацию подтверждает минпромторг.

«В магазинах Samsung и на сайте galaxystore.ru сейчас происходит распродажа предыдущей коллекции телевизоров перед началом продаж коллекции 2023 года. В связи с этим устройства с большой диагональю предлагаются клиентам со скидкой до 40%», — сообщила «Известиям» представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина.

В минпромторге данную информацию подтверждают. В ведомстве отметили, что в первую очередь цена упала на устройства с диагональю 55—65 дюймов.

Представитель маркетплейса Ozon отметил, что в мае подешевели не только телевизоры с большой диагональю, цена снизилась в среднем на 20% и на устройства из более низкой ценовой категории. По мнению представителя компании МТС, на падение стоимости влияет растущая заинтересованность потребителя в более экономичных устройствах китайских брендов, таких как TCL, Xiaomi и Haier. Также покупатели проявляют интерес к моделям отечественного производства.