Разработчики WhatsApp «украли» у Telegram еще одну функцию

В бета-версиях WhatsApp на Android и iOS появилась функция записи "кружочков", как в мессенджере Telegram. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Пользователи бета-версий WhatsApp для iOS под номером 23.12.0.71 и для Android с номером 2.23.13.4 обнаружили, что в мессенджере появилась возможность записывать и отправлять круглые видеосообщения длительностью до 60 секунд.

Нововведение работает аналогично тому, как это устроено в мессенджере Telegram - при нажатии на кнопку микрофона внутри чата происходит смена режима с записи голосового сообщения на режим записи видеосообщения.

Для просмотра "кружочка" необходимо увеличить его, нажав на видео. Также важно, чтобы получатель был обновлен до поддерживаемой версии WhatsApp.

Отмечается, что видеосообщения зашифрованы и получатель не может переслать его другим пользователям. При этом в мессенджере не предусмотрена защита от записи видео с экрана устройства.

Когда нововведение появится на стабильных сборках WhatsApp, не сообщается.