Почему лошади спят стоя? Отвечают ученые

Если вы когда-нибудь наблюдали за лошадьми ночью, то могли заметить, что они редко спят лежа. Но почему эти млекопитающие предпочитают спать стоя? Ответ прост — это вопрос выживания. Лошади набираются сил стоя, чтобы сбалансировать потребность во сне и постоянную угрозу хищников.

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Современные лошади — потомки длинной ветви кормовых животных из семейства лошадиных, и для них способность спать стоя стала важной эволюционной адаптацией против хищников. Стоячее положение обеспечивает им больший шанс побега в случае внезапной атаки. Все-таки лошади — большие животные, и на то, чтобы встать с земли, им нужно время и энергия; стоячая лошадь сэкономит больше времени и сил, если ее разбудят хищники. Согласно BBC Science Focus, это актуально и для многих других травоядных, в том числе зебр, бизонов, слонов и жирафов — они тоже могут спать в положении стоя.

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Анатомия лошадей включает в себя т.н. «поддерживающий аппарат»: систему специальных связок и сухожилий, которые протянуты по передним и задним ногам животным. Когда лошадь расслабляет мышцы ног, части поддерживающего аппарата выполняют функцию своеобразных хомутов — они стабилизируют плечевые, коленные и голенные суставы. Это позволяет лошади сохранять стоячее положение практически не напрягая мышцы.

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Тем не менее, даже лошадям периодически нужно полежать, чтобы как следует выспаться. Да, они проводят большую часть сна стоя, однако лошади не могут войти в фазу быстрого сна в таком положении. При быстром сне (когда зрачки быстро двигаются под закрытыми веками) могут произойти сновидения, поэтому человеческое тело автоматически парализует мышцы, чтобы мы не повторяли движения из своих снов. В фазе быстрого сна также происходит обработка новой информации для длительных воспоминаний.

Взрослые лошади могут функционировать на пяти часах сна в сутки, и большую часть из этих пяти часов они получают стоя. Они могут входить в фазу глубокого сна, но для полноценного отдыха требуется как минимум 25 минут фазы быстрого сна в сутки, и это возможно только в лежачем положении.

Иными словами, лошадям тоже периодически нужно полежать. Без отдыха они могут пострадать от депривации сна, которая способна поставить здоровье животного под угрозу: например, повысить риск травмы в результате падения. Иногда недосыпающим лошадям по ошибке приписывают нарколепсию.

Но т.к. способность спать стоя была выработана в качестве защитного механизма от хищников, лошади могут расслабиться лежа только если они чувствуют себя в безопасности. Стада диких лошадей даже оставляют часовых на случай, если нескольким особям потребуется отдых — одна всегда остается на страже.