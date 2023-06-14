Найден самый древний искусственный фаллос в Евразии

Международная группа археологов, в которую входят специалисты из Института археологии и этнографии СО РАН, Монгольской академии наук и Калифорнийского университета, обнаружили самый древний в Евразии искусственный фаллос. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Артефакт был обнаружен на стоянке Толбор-21 в Северной Монголии, он представляет собой графитовое трехмерное изображение фаллоса возрастом 42 тыс. лет. По словам авторов, это единственная в мире трехмерная фаллическая подвеска палеолитического времени.

«На данный момент это изделие представляет собой самое древнее изображение фаллоса в Евразии и единственную в мире трехмерную фаллическую подвеску палеолитического времени. Оно найдено в слое, который датируется возрастом в 42 000 лет назад. Таким образом, гендерные признаки, не только женские, но и мужские, играли значительную роль в символизме человека на стадии расселения Homo sapiens в Азии и их трансгрессии с неандертальцами и денисовцами», — рассказал ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Евгений Рыбин.

Авторы также уточнили, что после установления возраста и вопрос о происхождении предмета все еще остается открытым: артефакт выполнен из графита, а его ближайшее месторождение расположено в 100 км от стоянки. Экзогенное происхождение материала может указывать на перемещения племени и взаимодействия с отдаленными территориями.