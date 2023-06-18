Самые странные вещи, к которым подключали искусственный интеллект

ChatGPT — невероятно гибкая, но в то же время пугающая программа, т.к. ее настоящий потенциал раскрывается, когда пользователи убирают «чат» из «чат-бота». Этот ИИ способен отвечать на гораздо больший спектр команд, чем любой другой аналог на рынке, и многие пользователи встраивают его в самые странные объекты. Портал SlashGear собрал самые яркие примеры.

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Ферби

Видео дня

В апреле 2022 года студентка Вермонтского университета Джессика Кард подключила выпотрошенную мордочку игрушки Ферби к компьютеру, на котором был запущен ChatGPT. Кард также подключила к ней микрофон и колонки, чтобы говорить с этим монстром Франкенштейна. После того, как она спросила у чат-бота, собираются ли другие Ферби захватить мир, ChatGPT немедленно подтвердил ее опасения.

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Игровые движки

Несколько разработчиков игр, в том числе гейм-директор Blizzard Entertainment Уайатт Ченг, проверили девелоперские способности ChatGPT на прочность. Если точнее, то Ченг попросил чат-бота написать код для клона Flappy Bird. ИИ не только выполнил задачу, но и смог провести итеративную работу над ошибками, исправляя собственные строчки кода. Ченгу осталось только скопировать получившийся текст в движок Unity. Сгенерированная ИИ игра оказалась далека от стандартов ААА-индустрии, да и оптимизацией она похвастать не могла, но эксперимент выдался интересным.

Роботы

Многие студенты-робототехники и другие инженеры ищут способы интегрировать модель ChatGPT в роботов, чтобы сделать их более динамичными, умными и коммуникабельными. Например, старшеклассники с Кипра разработали робота по имени AInstein: он может рассказывать шутки, поддерживать беседу и в целом поднимать настроение в классе. Но, пожалуй, один из самых впечатляющих примеров — это двуногий робот, разработанный Габраэлем Левином и Селеной Сун. Он способен не только общаться со своими создателями, но и выполнять различные команды.

«Южный Парк»

Создатели сериала «Южный Парк» обладают уникальным талантом превращать злободневные темы в бессмертные эпизоды, и один из них затрагивает вопрос ИИ. В эпизоде Deep Learning главные герои начинают использовать ChatGPT буквально для всего: от обычной переписки до домашней работы. Само собой, будучи детьми, они врут и придумывают оправдания, но их обман вскрывается, когда один из протагонистов пытается извиниться перед своей подругой… И просит ChatGPT написать за него текст извинения. Чат-бот даже указан в титрах, т.к. он написал финальную секцию эпизода.

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Интернет

Если говорить на техническом языке, когда компания OpenAI выпустила ChatGPT, пользователи подключались к серверу по Интернету — однако сам ИИ не был частью Сети до марта 2023 года. Тогда разработчики начали активную поддержку плагинов, благодаря которой чат-бот встраивается в функционал вебсайтов.

Другие ИИ

Как показывает практика, ChatGPT умеет создавать отличные запросы для ИИ, генерирующих изображения по тексту. Алгоритмы чат-боты показывают хорошие результаты вне зависимости от платформы: хоть MidJourney, хоть Stability AI или Nightcafe. Сочетание ChatGPT и генеративного ИИ позволяет получить более внятные творческие результаты. Конечно, изображения все еще зависят от врожденной хаотичности ИИ, но при помощи чат-бота живому человеку не придется ломать голову над правильными запросами.

Другие чат-боты