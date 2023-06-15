Google предостерегла работников от применения чат-ботов

Американский холдинг Alphabet, владеющий Google, предостерег сотрудников от использования чат-ботов, в том числе собственной разработки на базе искусственного интеллекта Bard. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По сведениям его источников, Alphabet рекомендовала своим работникам не вводить какие-либо конфиденциальные данные в чат-ботах на основе ИИ. Как поясняет агентство, чат-боты вроде Bard и ChatGPT используют генеративный искусственный интеллект, что позволяет таким чатам человекообразно общаться с пользователями и отвечать на их вопросы. Такие боты могут воспроизводить данные, которые они получили в процессе тестирования, что создает риск утечки информации.

Материнская компания Google также попросила программистов избегать использования компьютерного кода, сгенерированного такими чат-ботами.