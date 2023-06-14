Мошенники смогли похитить данные более 80 миллионов россиян

Порядка миллиона русскоязычных мошенников могут похищать данные россиян в интернете. Им удалось получить доступ более чем к 50 миллионам строк информации порядка 80 миллионов жителей РФ. Об этом в среду, 14 июня, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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По его словам, существует так называемый теневой интернет. В нем мошенникам доступен набор различных сервисов, которые, по сути, представляют собой готовые кол-центры с личной информацией граждан страны.

— Русскоязычные представители в теневом интернете могут находиться в разных странах мира. Мы не всегда знаем — в каких именно. Но для подобного рода кибермошенников сегодня именно Россия и российские структуры — целевые мишени, — отметил Кузнецов.

Он добавил, что количество украденной мошенниками информации превышает 500 миллионов строк. Однако данные дублируются. Например, в одной из них есть фамилия, имя, отчество гражданина и его телефон, а в другой — имя человека и номер его банковской карты, передает РИА Новости.