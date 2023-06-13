В Google изобрели специальную полосу препятствий для робособак

В конце 1970-х годов в Англии появились аджилити — соревнования для собак, где они проходят полосу препятствий под руководством хозяина.

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Данная спортивная дисциплина позволяет оценить скорость, рефлексы и внимание собак разных пород. Вдохновившись именно этой активностью, учёные из Google DeepMind создали курс для четвероногих роботов под названием Barkour, сочетающий лай и паркур.

К сожалению, на данный момент робособаки не смогли добиться успеха, сравнимого с настоящими животными.

Площадка для Barkour составляет всего 25 квадратных метров и включает площадки для старта и финиша, стойки, горку и барьер для прыжка. Как и в аджилити для собак, роботы теряют очки, если не справляются с препятствием, пропускают его или превышают временной лимит.

arXiv.org

Ученые из DeepMind разработали два подхода к обучению роботов Barkour: специализированный, который тренирует каждый навык отдельно, и общий, использующий симуляции специализированного обучения. Первый подход показал некоторое преимущество.