Популярный мессенджер перестанет работать на русском языке

Корпоративный мессенджер Slack отключит поддержку русского языка с 28 июня. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее заявление на сайте платформы.

После отключения данной функции все интерфейсы приложения на русском будут автоматически переведены на английский. При этом пользователи из России смогут и дальше пересылать сообщения и общаться с помощью кириллицы. Кроме того при необходимости разработчики мессенджера посоветовали им использовать встроенные в браузер переводчики.