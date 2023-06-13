Популярный мессенджер перестанет работать на русском языке
Корпоративный мессенджер Slack отключит поддержку русского языка с 28 июня. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее заявление на сайте платформы.
После отключения данной функции все интерфейсы приложения на русском будут автоматически переведены на английский. При этом пользователи из России смогут и дальше пересылать сообщения и общаться с помощью кириллицы. Кроме того при необходимости разработчики мессенджера посоветовали им использовать встроенные в браузер переводчики.
Напомним, что поддержка русского языка появилась в Slack 30 июня 2021 года.
В 2022 году Slack объявляла о прекращении работы с клиентами из РФ. Также разработчики мессенджера отключили российский сообщества с бесплатными рабочими пространствами.
Рамблер: главные новости