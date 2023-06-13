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Популярный мессенджер перестанет работать на русском языке

Корпоративный мессенджер Slack отключит поддержку русского языка с 28 июня. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее заявление на сайте платформы.

Популярный мессенджер перестанет работать на русском языке
© globallookpress.com

После отключения данной функции все интерфейсы приложения на русском будут автоматически переведены на английский. При этом пользователи из России смогут и дальше пересылать сообщения и общаться с помощью кириллицы. Кроме того при необходимости разработчики мессенджера посоветовали им использовать встроенные в браузер переводчики.

Напомним, что поддержка русского языка появилась в Slack 30 июня 2021 года.

В 2022 году Slack объявляла о прекращении работы с клиентами из РФ. Также разработчики мессенджера отключили российский сообщества с бесплатными рабочими пространствами.

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