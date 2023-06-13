Популярный смартфон Xiaomi расплавился перед спящим владельцем во время зарядки

«Сегодня мой Redmi Note 10 Pro загорелся и сгорел. К счастью, никто серьезно не пострадал... Телефон был на зарядке рядом со мной, когда я спал, я как-то вовремя проснулся и смог убрать телефон подальше от людей. Может кто-нибудь, пожалуйста, помочь мне с этим», — пишет Sami91826.