В Польше рабочие наткнулись на массовую "могилу вампиров" XIX века

В Польше в селе Лузино рабочие при расширении проезжей части дороги наткнулись на остатки старинного кладбища, которое располагалось при местной церкви. Проведенные затем раскопки показали, что многих погребенных здесь людей их современники, вероятно, считали вампирами.

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Как сообщает The First News, на место находки были вызваны профессиональные археологи. Они установили, что найденное кладбище было церковным, причем оно было довольно крупным. Последние захоронения тут были проведены в XIX веке, после чего кладбище было закрыто, а новое было организовано в другом месте.

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Одно из захоронений оказалось массовым. Оно привлекло внимание ученых не только большим количеством тел, а здесь было похоронено около 450 человек, но и обрядами, которые в XIX веке в данном регионе были довольно распространены. Речь идет об обрядах, которые использовались якобы для погребения вампиров, в существование которых в то время на территории Восточной Европы верили очень многие. Верования породили "темные практики", предназначенные для того, чтобы умершие "вампиры" не могли восстать из могил и вернуться в мир живых.

"Мы обнаружили примеры веры в мертвых, возвращающихся из могилы, которых можно было остановить только обезглавливанием, - говорит руководитель раскопок в селе Лузино Мацей Стромский. - Считалось, что если член семьи умершего сам умер вскоре после похорон, то он мог быть вампиром".

Отчасти это объясняет массовость захоронения. Ученые предполагают, что в какой-то момент местное население охватила настоящая паника. Вероятно, доходило до того, что охваченные ужасом жители деревни выкапывали тела своих ранее умерших родственников и отрезали им головы, которые затем укладывали у них между ног, предварительно положив в рот монету. Считалось, что таким образом можно было снять "вампирское проклятие".

Мацей Стромский добавил, что в трех оссуариях при раскопках было обнаружено огромное количество костей. Но останки еще около 450 человек, тела которых имели признаки "борьбы с вампирами", были найдены в могилах, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Кстати, в каждой третьей такой могиле археологи нашли кирпичи. Это тоже была одна из мер "борьбы с вампирами" - кирпичи укладывали рядом с ногами, руками и головой покойного. Практически у каждого такого погребенного нашлась во рту монета, самая старая из них была отчеканена в 1846 году.

"Что редкость, у нас также есть примеры обезглавливания покойного уже после смерти, - говори также Стромский. - Мы, например, обнаружили тело женщины после такого обезглавливания. Более того, на грудь ей положили череп ребенка".