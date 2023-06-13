Spotify выплатит многомилионный штраф

"IMY проверило, как Spotify обрабатывает право клиентов на доступ к их личным данным. Из-за обнаруженных IMY недостатков компания выплатит санкционный сбор в размере 58 млн крон, - говорится в опубликованном во вторник заявлении управления. - Информация, которую компания предоставляет о том, как и для каких целей обрабатываются персональные данные физических лиц, должна быть более конкретной".