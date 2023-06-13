Открыта звездная система, ранее существовавшая лишь в фантастике

Международная команда астрономов обнаружила ранее неизвестную двойную звездную систему. Она состоит из двух звезд-близнецов, вокруг которых вращается экзопланета, похожая на Татуин.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывает Space.com. Эта система стала лишь второй известной науке планетарной системой, в которой одна планета вращающейся сразу вокруг звезд-близнецов. А до этого была известна лишь вымышленная планета Татуин, показанная во франшизе "Звездные войны". Она обладала двумя солнцами.

Видео дня

И вот новое исследование доказало, что вымышленный мир, казавшийся всего лишь научной фантастикой, может существовать и в реальности. До сих пор было известно, что только одна двойная система содержит несколько планет - Kepler-47. Она расположена примерно в 5000 световых лет от нас, в созвездии Лебедя. Эта многопланетная система обладает тремя известными мирами - Kepler-47 b, d и c.

В новом исследовании астрономы исследовали двойную систему TOI-1338, расположенную примерно в 1320 световых годах от Земли, в созвездии Живописца. Еще в 2020 году космический аппарат TESS обнаружил там планету, получившую название TOI-1338b. Она вращается вокруг пары звезд TOI-1338.

С тех пор ученые при помощи других инструментов пытались подтвердить факт существования такой планеты, а также провести наблюдения, которые позволили бы вычислить ее характеристики. Для этого использовались возможности Европейской южной обсерватории, в том числе Очень Большого Телескопа, расположенного в пустыне Атакама в Чили. Ученые пытались определить массу TOI-1338b, но, несмотря на все усилия, добиться этого не смогли. Однако вместо этого они открыли еще одну планету в этой системе.

Новооткрытый мир называется BEBOP-1c, по названию исследовательского проекта. Планета оказалась газовым гигантом, масса которого примерно в 65 раз превышает массу Земли и примерно в пять раз уступает массе Юпитера. Он вращается вокруг своих звезд на расстоянии около 0,79 астрономической единицы (одна астрономическая единица - это среднее расстояние между Землей и Солнцем). Ей требуется около 215 дней, чтобы совершить оборот вокруг двух своих солнц.