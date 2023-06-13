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В ЛДПР анонсировали презентацию нейросети «Жириновский»

Работа по созданию нейросети «Жириновский» вступила в завершающую стадию. Нейросеть будет представлена 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом со ссылкой на пресс-службу фракции ЛДПР в Госдуме пишет РИА Новости.

«Работы по созданию искусственного интеллекта «Жириновский» идут полным ходом. Массив данных загружен, алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование. С ним уже можно общаться», - пояснил представитель пресс-службы.

Он подчеркнул, что презентация нейросети, задачей которой станет просветительская работа, состоится 15 июня на ПМЭФ-2023.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о намерении создать исследовательский Институт на базе Университета мировых цивилизаций для изучения наследия Владимира Жириновского. А для создания нейросети планировалось оцифровать все научные труды политика, а также выступления, письма, различные комментарии. Ожидается, что на платформе будет доступна информация о том, что сейчас происходит в мире и что «предвидел» политик при жизни.

Напомним, что Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года от «омикрон»-штамма коронавируса. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

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