Археологи обнаружили древние оросительные сооружения на реке Нил

Археологи обнаружили каменные стены вдоль реки Нил в Египте и Судане, связанные с древними оросительными сооружениями. Об этом сообщает Манчестерский университет.

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"Мы использовали спутниковые снимки, съемку с дронов и наземные исследования, а также исторические источники, чтобы определить местонахождение почти 1300 полузапруд около реки между 1-м порогом Нила на юге Египта и 4-м порогом в Судане", - рассказывает Мэтью Далтон из Университета Западной Австралии.

Сотни древних запруд располагаются ныне под водой водохранилища Асуанской плотины. Радиоуглеродное датирование показало, что некоторые стены древних каналов были построены более 3000 лет назад. Стены задерживали плодородный ил во время ежегодного разлива Нила, и на этой влажной земле можно было выращивать урожай без дополнительного орошения.

Ученые утверждают, что эта форма ландшафтной инженерии была впервые реализована нубийскими общинами региона, а также жителями городов, основанных позже древнеегипетским государством.

"Из разговоров с фермерами в суданской Нубии мы также узнали, что речные полузапруды продолжали строить еще в 1970-х годах, и что земля, нанесенная из-за этих стен, все еще возделывается сегодня", — сказал Мэтью Далтон. - Эта невероятно долгоживущая гидроинженерная технология сыграла решающую роль, позволив людям выращивать продукты питания и процветать в сложных ландшафтах Нубии на протяжении более 3000 лет".

Исследователи также обнаружили в Ниле гораздо более крупные каменные стены, некоторые из которых имеют толщину до пяти метров и длину до 200 метров — плотины, которые должны были направлять течение реки и облегчать плавание лодок через пороги Нила. Они облегчали перемещение ресурсов, армий, людей и идей вверх и вниз по Нилу на большие расстояния.