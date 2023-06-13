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Ученые обнаружили звезду, проглатывающую планету целиком

Астрономы зафиксировали, как звезда ZTF SLRN-2020 поглощает одну из своих вращающихся планет. Это дает представление о судьбе Солнечной системы. Об этом пишет Sky at Night Magazine.

Ученые обнаружили звезду, проглатывающую планету целиком
© Unsplash

В мае 2020 года было зафиксировано, что звезда ZTF SLRN-2020 увеличила яркость более чем в 100 раз всего за 10 дней. Сначала астрономы думали, что яркость вызвана слиянием двух звезд. Однако звезда оставалась яркой в инфракрасном диапазоне в течение 100 дней после первоначальной вспышки, что указывает на то, что она была окружена облаком холодного материала.

«Когда звезда становится ярче, она обычно становится намного горячее», — говорит Кишалай Де, который впервые заметил странную вспышку звезды.

Выяснилось, что энергия вспышки была в 1 тыс. раз меньше, чем при любом предыдущем слиянии звезд. Это исключило наличие второй звезды, но вместо этого указывало на газовую планету-гигант, такую как Юпитер, масса которой составляет около 1/1000 массы Солнца.

Как оказалось, планета вытягивала газ со звездной поверхности по мере того, как приближалась по спирали. Затем этот газ должен был остыть, сформировав пыль, наблюдаемую в последующих исследованиях.

По мнению ученых, подобная судьба ожидает и нашу планету, но не раньше, чем через 5 миллиардов лет.

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