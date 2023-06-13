Разработан подход к созданию эффективных красителей для солнечных элементов

«Мы разработали и в одну стадию синтезировали серию антенных молекул на основе имидазола, производные которого широко распространены в природе. Все полученные органические молекулы, как и многие естественные пигменты, содержат замкнутую систему двойных связей углерод-углерод, но при этом они остаются бесцветными до взаимодействия с иридием, после чего и проявляются их антенные свойства. На основе изучения серии иридиевых красителей с применением современных инструментальных методов, в первую очередь, рентгеноструктурного анализа и электронной спектроскопии, мы установили, до каких пределов возможно увеличить размеры молекул-антенн с сохранением приемлемой для работы в солнечных батареях устойчивости соединений иридия. Сопоставление данных о структуре красителей с измеренными оптическими характеристиками позволило найти баланс между структурой антенн, стабильностью и глубиной окраски соединений иридия, на основе чего были выявлены и успешно протестированы в солнечных батареях наиболее перспективные из полученных соединений. Кроме того, мы научились тонко подстраивать цвет красителей за счет введения в структуру антенн электрон-дефицитных или электрон-избыточных фрагментов».