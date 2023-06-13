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Представлен Тамагочи нового поколения с цветным экраном и мультиплеером

После 27 лет с момента появления оригинальной Tamagotchi, компания Bandai Namco готовится выпустить обновлённую версию легендарной игрушки.

Представлен Тамагочи нового поколения с цветным экраном и мультиплеером
© Ferra.ru

Причём свежий вариант будет, полностью соответствовать технологическим требованиям 2023 года. Новый девайс, получивший название Tamagotchi Uni, будет иметь цветной экран размером 2,25 дюйма и поддерживать такие беспроводные сети, как LTE, Wi-Fi и Bluetooth.

Всё это нужно для того, чтобы предоставить игроку доступ к различным онлайн-функциям, позволяющим ему участвовать в соревнованиях, взаимодействовать с другими игроками и присоединяться к метавселенной.

Основой новой системы станет собственная метавселенная под названием Tamaverse, которая значительно расширит возможности игры.

Tamagotchi Uni поступит в продажу в конце этого года по цене $60.

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