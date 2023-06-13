Twitter хочет запретить пользователям отправлять много бесплатных сообщений

Разработчик Алессандро Палуцци обнаружил в коде приложения Twitter для смартфонов упоминание нового ограничения, которым администрация платформы планирует обременить пользователей без платной подписки Twitter Blue. На находку Палуцци обратило внимание издание The Verge.

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Ограничение касается личных сообщений в Twitter. Сейчас пользователи без платной подписки могут отправлять до 500 сообщений в сутки. В будущем же, судя по данным Палуцци, Twitter хочет снизить этот лимит до 50-100 сообщений.

Палуцци удалось эмулировать новую функцию и сделать скриншот уведомления, которое гласит о достижении установленного лимита. Во всплывающем окне есть два варианта ответа: "Оформить подписку [чтобы продолжить отправлять личные сообщения]" и "Нет, спасибо".

Когда Twitter может ввести новое ограничение, не сообщается.

Подписка Twitter Blue появилась в соцсети в начале 2023 года, вскоре после того, как компанию возглавил Илон Маск. На конец марта ею пользовались только 385 тыс. человек, что довольно мало относительно общей аудитории сервиса в 240 млн человек. Компания надеется, что к 2028 году подписку Twitter Blue оформят 55% пользователей соцсети.