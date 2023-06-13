Более половины россиян пользуются интернетом и получают от этого выгоду

В 2022 году интернетом пользовались 82,5% россиян старше 14 лет, при этом из них 55,5% получали какую-либо выгоду. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на результаты опроса ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

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Большая часть людей (74,5%), которые признались в получении выгоды от интернета, сказали, что она выражается не в материальных благах, а в преимуществах общения. В первую очередь, отмечает "Ъ", данная цифра говорит о высоком уровне владения электронной почтой, соцсетями и интернет-звонками среди россиян.

На втором месте по числу голосов (46%) среди выгод оказалась электронная коммерция. Почти половина (44%) из тех, кто выбрал этот пункт, сказали, что интернет помогает им экономить на различных покупках. Топ-3 выгод от интернета с результатом 31,8% замкнула категория ответов "Карьера". Пятая часть респондентов (19%) заявила, что находит при помощи интернета профессиональные контакты, еще 5% находят более высокооплачиваемую работу.

Далее расположились такие категории ответов, как "Здоровье" (15,6% голосов), "Финансы" (15%), а также "Социальная сфера" (8,5%).