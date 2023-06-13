Запуск индийской лунной станции "Чандраян-3" запланировали на 12-19 июля

Старт индийской миссии по изучению Луны "Чандраян-3" запланирован на 12-19 июля. Об этом во вторник сообщил председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх.

"Ведутся последние приготовления. Они будут завершены к концу месяца. В этом запуске будет использоваться ракета LVM3, сейчас продолжается ее сборка, все ее детали доставлены на космодром на острове Шрихарикота. Запуск будет осуществлен в промежуток между 12 и 19 июля", - цитирует Сомнатха агентство ANI.

По его словам, индийские инженеры внесли ряд изменений, чтобы избежать неполадок с оборудованием и программным обеспечением, сенсорным оборудованием. Кроме того, было принято решение увеличить запас топлива в двигателях, установить более энергоемкие солнечные панели.

Первая миссия "Чандраян" вывела на орбиту Луны спутник, который проработал с 2008 по 2009 год. В рамках второй миссии планировалось доставить в 2019 году луноход на лунную поверхность, но она закончилась частичной неудачей: после потери связи с Землей посадочный модуль разбился, хотя орбитальная станция "Чандраян-2" продолжила работу.