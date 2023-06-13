В Токио внедрят ChatGPT в работу всех ведомств

Анонсировано внедрение ChatGPT в работу всех ведомств Токио
Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила о планах городской администрации внедрить в работу всех столичных ведомств чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT. Запуск ожидается в августе, сообщила она журналистам, передает ТАСС.
По словам губернатора, ChatGPT, помимо прочего, задействуют при составлении документов и подготовке информационных бюллетеней для местного населения.
Ранее министр по административным делам и коммуникациям Японии Такэаки Мацумото сообщил о планах использовать ChatGPT в повседневной деятельности своего ведомства.
О запуске ChatGPT американской компании OpenAI стало известно в конце прошлого года.
Ранее высокопоставленные британские политики Тони Блэр и Уильям Хейг заявили, что искусственный интеллект может стать самой серьезной политической проблемой за всю историю.
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