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Андрей Рудской возглавит Санкт-Петербургское отделение РАН

Президиум РАН утвердил кандидатуру ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрея Рудского на пост председателя Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук. Эту должность он будет занимать до избрания председателя отделения на выборах.

Андрей Рудской возглавит Санкт-Петербургское отделение РАН
© СПбГУ

Андрей Иванович Рудской — академик РАН и специалист в области термомеханической обработки металлов и широкого класса современных материалов. С 2011 года он возглавляет Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

В соответствии с распоряжением, которое подписал Михаил Мишустин в мае, Петербургское отделение Академии будет проводить фундаментальные и поисковые научные исследования, прогнозировать основные направления развития (научного, научно-технологического и социально-экономического), а также содействовать развитию науки.

Также Академия наук должна утвердить состав отделения, обеспечить его государственную регистрацию и определить список федерального недвижимого имущества, которое будет передано отделению.

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