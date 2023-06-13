Apple придется сменить название Vision Pro в Китае из-за идентичного бренда Huawei

Компании Apple, вероятно, придется сменить название своей MR-гарнитуры Vision Pro перед запуском ее продаж в Китае, поскольку данный бренд уже закреплен за компанией Huawei. Об этом сообщает издание cnBeta.

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Отмечается, что Huawei зарегистрировала товарный знак Vision Pro еще 16 мая 2019 года, то есть за четыре года до анонса Vision Pro. Исключительное право владения этим брендом закреплено за Huawei до 27 ноября 2031 года.

CnBeta пишет, что у Huawei в Китае есть целая линейка устройств бренда Vision. В нее входят "умные" очки Vision Glass, а также несколько так называемых смарт-экранов Vision, которые представляют собой мониторы и телевизоры. Собственно, именно под один из телевизоров Huawei и зарезервировала марку Vision Pro.

Не исключается, что компании каким-то образом смогут между собой договориться, и Apple все же получит право на использование марки Vision Pro. Времени для урегулирования проблемы у компаний достаточно, поскольку релиз Vision Pro от Apple запланирован только на начало 2024 года.