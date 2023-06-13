$82.64+0.5589.01+0.97

Honor представила сверхдешёвые наушники с активным шумодавом и очисткой голоса во время звонков

Компания Honor порадовала своих поклонников выпуском новых TWS-наушников Earbuds X5s.

Honor представила сверхдешевые наушники с активным шумодавом и очисткой голоса во время звонков
© Gizmochina

Их главным преимуществом является доступная цена. Но это не единственная причина, почему стоит обратить внимание на данную модель.

Внутриканальные наушники Honor Earbuds X5s оснащены 10-мм динамиками, которые обеспечивают качественное звучание. В них есть активное шумоподавление с эффективностью до 30 дБ, а также режим прозрачности.

Более того, в наушниках присутствует электронный шумодав, который позволяет «очистить» голос при разговорах по телефону.

Корпус наушников Earbuds X5s защищён от пыли и влаги по стандарту IP54. Устройство также обладает функцией быстрого сопряжения со смартфонами Honor.

Одной из важных характеристик наушников является их высокая автономность. С чипом Bluetooth 5.3, Earbuds X5s могут работать до 9 часов без подзарядки, а с использованием комплектного кейса — до 35 часов.

На данный момент наушники Honor Earbuds X5s уже доступны для покупки в Китае по цене $16. О возможности приобретения этой модели в других регионах информация пока отсутствует.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители