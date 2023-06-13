Honor представила сверхдешевые наушники с активным шумодавом и очисткой голоса во время звонков

Компания Honor порадовала своих поклонников выпуском новых TWS-наушников Earbuds X5s.

© Gizmochina

Их главным преимуществом является доступная цена. Но это не единственная причина, почему стоит обратить внимание на данную модель.

Внутриканальные наушники Honor Earbuds X5s оснащены 10-мм динамиками, которые обеспечивают качественное звучание. В них есть активное шумоподавление с эффективностью до 30 дБ, а также режим прозрачности.

Более того, в наушниках присутствует электронный шумодав, который позволяет «очистить» голос при разговорах по телефону.

Корпус наушников Earbuds X5s защищён от пыли и влаги по стандарту IP54. Устройство также обладает функцией быстрого сопряжения со смартфонами Honor.

Одной из важных характеристик наушников является их высокая автономность. С чипом Bluetooth 5.3, Earbuds X5s могут работать до 9 часов без подзарядки, а с использованием комплектного кейса — до 35 часов.