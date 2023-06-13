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Внешний экран складного Galaxy Z Flip 5 перестанет быть бесполезным

Ему наконец-то нашли применение

Galaxy Z Flip 5 представят 27 июля
© SamMobile

По последним данным инсайдеров, Galaxy Z Flip 5 представят уже 27 июля. Новинка обещает принести несколько улучшений, среди которых наиболее впечатляющим является увеличенный 3,4-дюймовый внешний дисплей.

Несмотря на свою уникальную форму, напоминающую папку, новый дисплей обещает быть гораздо более удобным в использовании, чем у предыдущих моделей Galaxy Z Flip.

Кроме того, сообщается, что не только приложения Samsung были адаптированы для маленького дисплея. Некоторые приложения Google, включая Google Maps, также оптимизируют для Z Flip 5.

Это означает, что пользователи смогут просматривать маршруты и пользоваться другими функциями приложения без необходимости разворачивать устройство.

И хоть этот экранчик не может предоставить полноценный опыт работы с Android, всё равно приятно видеть, что Samsung и её партнёры стремятся предложить пользователям наилучший опыт использования устройства.

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