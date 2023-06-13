Смартфоны Samsung стремительно теряют спрос по всему миру

За 2023 год компания Samsung сможет продать от 230 до 240 млн смартфонов, что на 40-30 млн устройств меньше, чем было запланировано. Об этом в своем новом аналитическом материале сообщает издание PhoneArena.

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По данным PhoneArena, Samsung все еще остается крупнейшим производителем смартфонов в мире и имеет большой отрыв от своего главного конкурента в лице Apple, но при этом быстро теряет аудиторию. Во втором квартале 2023 году компания поставила на рынок 55 млн смартфонов, что заметно меньше результата за январь-март (61,5 млн единиц) и второй квартал 2022 года (62,5 млн единиц).

Ожидается, что по итогам 2023 года южнокорейский техногигант продаст не более 240 млн смартфонов. Это заметно меньше плана в 270 млн единиц, который Samsung сама поставила перед собой в начале года. Для сравнения: в 2022 году Samsung реализовала 260 млн смартфонов. Даже в тяжелом пандемийном 2020 году компания показала результат лучше – 250 млн устройств.

PhoneArena пишет, что продажи Samsung падают из-за всего лишь умеренного успеха линейки Galaxy S23, а также глобального падения спроса на бюджетные смартфоны и смартфоны среднего класса из серии Galaxy A.