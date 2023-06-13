Релиз Vision Pro продемонстрировал изменение стратегии Apple

Американская компания Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro, которая стала ярким примером смены подхода компании к производству гаджетов. Что происходит в компании и сможет ли она сохранить лидирующие позиции на рынке, разбирался специалист РБК Pro.

Ранее Apple в ходе трансляции WWDC 2023 представила шлем дополненной реальности Vision Pro. С его помощью можно смотреть фильмы и сериалы, слушать аудиокниги, читать разнообразные публикации, вести поиск в Интернете. Представители компании отметили, что предусмотрены два режима: дополненной и виртуальной реальности.

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Работа над Vision Pro стоимостью 3,5 тысячи долларов велась почти 20 лет. Благодаря 12 камерам, пяти датчикам и шести микрофонам пользователь устройства имеет возможность управлять системой с помощью глаз, голоса и движений рук. При этом пользовательский интерфейс и приложения отображаются как осязаемые объекты пространства, в котором вы находитесь, и даже отбрасывают реалистичную тень.

Однако, несмотря на то, что устройство получило положительные оценки, оно не произвело тот же эффект, как в свое время iPhone и iPod. Во многом здесь виноват конфликт между руководством и командой дизайнеров, который отражает новый подход Apple к разработке продуктов.

Очевиднее всего это стало после ухода в 2019 году главного дизайнера Джонни Айва, который занимал эту должность с 1992 года и стал автором всех топовых продуктов Apple, принесших компании огромную популярность.

Сейчас же Apple выпускает «не то, чтобы недоработанные, но не отточенные до мелочей продукты», которые затем еще несколько лет после запуска «доводятся до ума», говорится в статье.

При этом в случае с Vision Pro Apple так и не удалось кардинально решить проблемы, с которыми сталкиваются и другие производители устройств дополненной реальности.

«Создается впечатление, что это лишь прототип того продукта, который Apple могла бы выпустить», - отмечает издание.

Ранее компания сумела пробить себе дорогу на рынок, в том числе найти подход к корпоративным клиентам, во многом благодаря именно дизайну своих продуктов, однако смена стратегии и то, что теперь во главе угла стоят «инженерные и производственные решения», может негативно сказаться на продажах Vision Pro.

«Увы, запуск Vision Pro больше похож на релиз часов Apple Watch – продукта с неясным назначением и низкими продажами», - констатирует автор статьи, напомнив при этом, что в итоге компании удалось доработать часы и сейчас они стали «серьезным источником выручки» для нее.