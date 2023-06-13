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Астрофизик сказал, когда мы сможем пересечься с иной цивилизацией

Российский ученый-астрофизик Владимир Михайлович Липунов рассказал, когда мы сможем пересечься с иной цивилизацией. Соответствующей информацией он поделился в беседе с «МК».

Астрофизик сказал, когда мы сможем пересечься с иной цивилизацией
© Unsplash

«Если скорость света помножить на потенциальное оставшееся время жизни планеты, мы получим расстояние, которое посланный сигнал успел бы дойти до следующей цивилизации. По самым оптимистичным оценкам — это тысяча лет», — заявил астрофизик

Кроме того, Липунов назвал текущий период «золотым».

«Мы недавно вступили в него, мы еще очень молоды, у нас много людей, которым не надоело искать истину, раскрывать тайны природы, но как долго это может продлиться?», — задался вопросом он.

Владимир Михайлович Липунов является советским и российским ученым-астрофизиком, профессором Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ, доктором физико-математических наук, создателем глобальной роботизированной сети телескопов-роботов «Мастер» МГУ, писателем-фантастом.

Ранее сообщалось, что, согласно отчету о научной и научно-организационной деятельности Института космических исследований (ИКИ) РАН за 2022 год, российские ученые разработали космический гамма-спектрометр с метками заряженных частиц (КГС-МЗЧ), с помощью которого собираются искать редкоземельные элементы на Луне и Марсе.

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