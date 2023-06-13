Россиянам раскрыли признаки взлома WhatsApp

Cпециалист по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Мария Фесенко раскрыла россиянам признаки взлома учетной записи в популярном мессенджере WhatsApp. Ее слова приводит «Прайм».

Среди признаков взлома аккаунта в мессенджере эксперт назвала зависание приложения, произвольную перегрузку, помехи и посторонние звуки при звонках в случаях, если интернет-соединение стабильно, перерасход интернет-трафика и перегрев батареи.

Фесенко объяснила, что вредоносное ПО обычно попадает на устройства через фишинговые страницы. Как правило, пользователь проходит по ссылке и оказывается на странице, где загрузка шпионского ПО начинается либо автоматически, либо после простых действий (например, если начать скачивать файл).

Для того чтобы избежать взлома, эксперт рекомендовала минимизировать доступ приложения к устройству, например, к геолокации и микрофону, а также воздержаться от пересылки чувствительной информации в личной пересылке. Если же пользователем заинтересовались спецслужбы или опытные хакеры, то обнаружить слежку практически невозможно, заключила Фесенко.