В UCSD создали эффективный алгоритм для 3D-зрения четвероногих роботов

Источником данных для системы служит фронтальная камера с восприятием глубины на голове. Камера наклонена вниз под углом, обеспечивающим хороший обзор как пространства перед ней, так и местности под ней. Чтобы улучшить 3D-восприятие робота, исследователи разработали компьютерную модель, которая сначала получает 2D-изображения с камеры, а затем переводит их в 3D-данные по следующему алгоритму. Компьютер «просматривает» короткий видеоряд, состоящий из текущего кадра и нескольких предыдущих , а затем извлекает 3D-данные из каждого 2D-кадра. Это дополняется анализом движения ног робота и их положением в пространстве. Модель анализирует каждый кадр и сравнивает с предыдущими, чтобы оценить, насколько изменилась объемная сцена. Говоря простыми словами, новый алгоритм активно использует «кратковременную память» о прошлом и анализирует сцену в движении, наблюдая объекты под разными углами.