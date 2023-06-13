Бывшего топ-менеджера Samsung арестовали за кражу данных компании

Бывший топ-менеджер Samsung арестован по обвинению в краже конфиденциальных данных, которые он использовал для создания копии завода Samsung в Китае. Ущерб от его действий оценивается в $233 млн. По данным Bloomberg, задержание мужчины прошло еще в мае этого года.

Имя 65-летнего арестованного не разглашается. Мужчина работал в компании 18 лет, последние 10 лет - на руководящей должности в корейской фирме по производству микросхем SK Hynix. Ему вменяют незаконное получении конфиденциальных данных компании (чертежи, планы этажей и данные по использованию примесей в производстве).

Всю информацию планировалось использовать, чтобы построить микроэлектронное производство в 1,5 км от завода Samsung в китайском Сиане в 2018–2019 годах.

Но идею решили не реализовывать - тайваньская фирма, которая планировала ивестировать в проект $6,2 млрд, передумала. Бывший топ-менеджер получил $357 млн от китайских инвесторов и начал работу над "пробными продуктами" на фабрике в китайском Чэнду. Но его раскрыли.

Дата судебного заседания будет назначена позже. Задержанный не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области задержали по подозрению в шпионаже в пользу Германии.