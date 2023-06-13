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Обнаружены семь древнейших костяных флейт

Археологи обнаружили семь доисторических духовых инструментов возрастом 12 тысяч лет в поселении Айн-Маллаха на территории современного Северного Израиля. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Обнаружены семь древнейших костяных флейт
© Laurent Davin

Флейты, сделанные из костей мелких водоплавающих птиц, издают звук, похожий на звук некоторых хищных птиц, такик как евразийский ястреб-перепелятник и обыкновенная пустельга. Натуфийцы, ближневосточная цивилизация, населявшая эту деревню между 13 000 и 9 700 годами до нашей эры, сознательно отбирали кости меньшего размера, чтобы получить высокий звук, необходимый для имитации конкретных хищников.

Инструменты могли использоваться для охоты, музыки или для налаживания контакта с самими птицами. Действительно, ясно, что натуфийцы придавали птицам особое символическое значение, о чем свидетельствуют многочисленные украшения из когтей, найденные в Айн-Маллахе.

Находка имеет важное значение для выявления практик и привычек культуры при переходе от мобильного к оседлому образу жизни и начале развития сельского хозяйства.

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