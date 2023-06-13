Материаловеды повысили пластичность и прочность уникального тугоплавкого сплава

Авиационная и космическая промышленности предъявляют повышенные требования к материалам: они должны быть прочными, легкими, выдерживать огромные нагрузки и перепады температур. Например, при изготовлении газотурбинных двигателей используются титановые и никелевые суперсплавы, свойства которых уже нельзя улучшить в значительной мере. В связи с этим материаловеды во всем мире активно исследуют высоко- и среднеэнтропийные сплавы, состоящие из нескольких (обычно не менее 4-5) тугоплавких металлов, которые демонстрируют уникальный комплекс свойств при экстремально высоких температурах. Потенциальная замена применяемых сейчас высокотемпературных материалов на тугоплавкие высоко/среднеэнтропийные сплавы может помочь эффективнее производить и использовать воздушные суда и снизить вредные выбросы. Однако такие материалы хрупкие при комнатной температуре. Дело в их структуре, где атомы металлов располагаются строго определенным образом и недостаточно пластичны. Между тем, существуют некоторые композиции тугоплавких высоко/среднеэнтропийных сплавов с упорядоченной структурой, которые могут быть пластичными при комнатной температуре. Они состоят из так называемых зерен и упорядоченных областей внутри них (их называют доменами). До сих было не вполне понятно, что оказывает большее влияние на механические свойства этих сплавов — зерна или домены. Кроме того, неясно, как изменить эти параметры, чтобы настраивать свойства материала под определенные цели.