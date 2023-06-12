Эксперт рассказал, сколько памяти должно быть в телефоне

Многие производители телефонов дают покупателям возможность выбрать из нескольких объемов памяти для одинаковых в остальном телефонах. Эксперт рассказал, сколько оптимально иметь памяти в телефоне

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Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, объясняет, какое количество свободной памяти должно быть на смартфоне, чтобы он работал эффективно. Перегруженная встроенная память может замедлить работу устройства и ограничить возможность обновления приложений.

Оптимальным вариантом является сохранение 20% свободного пространства на хранилище. Муртазин даёт простое правило: чтобы избежать проблем с работой и иметь достаточно места для своих файлов, необходимо оставить 20% свободного места в памяти устройства.

Регулярно следует освобождать место на телефоне путём копирования файлов на компьютер или жёсткий диск и удаления ненужной информации. Это следует делать хотя бы раз в год, а лучше раз в полгода. Минимальный объем свободной памяти, необходимый для нормальной работы телефона, составляет 5-7 гигабайт.

Муртазин также указывает, что можно хранить часть файлов на съёмных носителях информации, но следует выбирать качественные карты памяти с высокой скоростью записи, чтобы избежать потери данных.