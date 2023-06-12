Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона эффективнее

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik рассказал , как сделать работу смартфона более эффективной. По словам эксперта, нужно освободить память гаджета от ненужных файлов.

Муртазин подчеркнул, что при покупке смартфона нужно выбирать как можно больший объём памяти, чтобы её хватило не только для текущих задач, но и для будущих. Также важно следить за оставшейся памятью — так смартфон будет работать эффективнее.