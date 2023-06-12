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Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона эффективнее

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik рассказал, как сделать работу смартфона более эффективной. По словам эксперта, нужно освободить память гаджета от ненужных файлов.

Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона эффективнее
© Чемпионат.com

Муртазин подчеркнул, что при покупке смартфона нужно выбирать как можно больший объём памяти, чтобы её хватило не только для текущих задач, но и для будущих. Также важно следить за оставшейся памятью — так смартфон будет работать эффективнее.

Если у вас есть в телефоне карта памяти, как правило, это модель среднего уровня. Крайне важно выбрать «быструю» карту памяти, не мелочиться и помнить о том, что она не идеальна, с ней может произойти сбой, и тогда вы потеряете данные.

Ещё эксперт призвал приобретать карты памяти от качественных брендов, поскольку они гарантируют лучшую работу.

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