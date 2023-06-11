Человечество призвали готовиться к серьезным испытаниям на фоне климатических изменений

Природа уже достигла предела терпения от посягательств на нее человека и готова к тому, чтобы начать действовать против него. Такой вывод можно сделать из опубликованной в журнале Nature статьи группы ученых Германии, Швеции и Голландии.

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На математических моделях они рассчитали пределы, которым угрожает нестабильность из-за деятельности человека. За эталон ученые взяли период голоцена, когда воздействия человека на природу практически не было. Оказалось, что семь из восьми пороговых значений наша цивилизация уже преодолела. Это среднемировая температура, состояние биосферы, гидросферы, криосферы и связанные с ними циклы углерода, воды и питательных веществ. Непреодоленной осталась лишь одна "вершина" - загрязнение воздуха аэрозолями.

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Особенно тревожная ситуация, конечно, с климатом. Критическим порогом считается прирост температуры к концу этого века более 1,5 градуса °C, но уже к настоящему моменту этот показатель достиг 1,2 градуса °C, что поставило миллионы людей на грань выживания. Сейчас понятно, что вписаться в требуемые границы не удастся, а значит, человечеству надо готовиться к серьезным испытаниям.

Что касается еще одного показателя, биоразнообразия, то сейчас оно сокращается в 100-1000 раз быстрее, чем происходило в природе естественным путем. А значит, биосистемы и экосистемы становятся более уязвимыми к изменениям климата. Сегодня область естественной биосистемы занимает 45-50% площади Земли, тогда как безопасной признана граница в 50-60%.

Более чем в восемь раз превышен уровень естественного притока фосфора в океаны. Если рост продолжится, то в океане сократится концентрация кислорода и, как следствие, усилится массовое вымирание животных.

"Мы достигаем предела биофизических возможностей земной системы и приближаемся к переломным моментам, наблюдаем все более необратимые повреждения систем жизнеобеспечения в глобальном масштабе", - сказал шведский профессор Йохан Рокстрем, один из ведущих авторов исследования.