$82.64+0.5589.01+0.97

42 малых спутника будут запущены с космодрома Восточный вместе с гидрометеорологическим "Метеором-М" № 2-3

42 малых космических аппарата, в том числе образовательные, предстоит запустить в качестве попутной полезной нагрузки с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-3. Все спутники уже доставлены на космодром Восточный. На орбиту их выведет ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

42 малых спутника будут запущены с космодрома Восточный вместе с гидрометеорологическим "Метеором-М" № 2-3
© Российская Газета

Как сообщили в "Роскосмосе", по договору между Главкосмосом и Фондом содействия инновациям будут запущены 16 университетских образовательных кубсатов проекта Space-Pi по программе "Дежурный по планете". По линии программы Роскосмоса по запуску малых космических аппаратов в образовательных и научных целях "УниверСат" будет выведено девять спутников. Еще 17 малых космических аппаратов будут запущены в интересах российских и зарубежных коммерческих заказчиков.

Но "главный" в этой "команде", конечно, спутник "Метеор-М" № 2-3, который сделан в Корпорации "ВНИИЭМ" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"). Он предназначен для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли и т.д. Кроме того, на нем установлена аппаратура международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

Сейчас на орбите работает метеоспутник "Метеор-М" №2-2. По сравнению с ним новый аппарат оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизическими приборами. Это позволит обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители