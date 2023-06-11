42 малых спутника будут запущены с космодрома Восточный вместе с гидрометеорологическим "Метеором-М" № 2-3

42 малых космических аппарата, в том числе образовательные, предстоит запустить в качестве попутной полезной нагрузки с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-3. Все спутники уже доставлены на космодром Восточный. На орбиту их выведет ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

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Как сообщили в "Роскосмосе", по договору между Главкосмосом и Фондом содействия инновациям будут запущены 16 университетских образовательных кубсатов проекта Space-Pi по программе "Дежурный по планете". По линии программы Роскосмоса по запуску малых космических аппаратов в образовательных и научных целях "УниверСат" будет выведено девять спутников. Еще 17 малых космических аппаратов будут запущены в интересах российских и зарубежных коммерческих заказчиков.

Но "главный" в этой "команде", конечно, спутник "Метеор-М" № 2-3, который сделан в Корпорации "ВНИИЭМ" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"). Он предназначен для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли и т.д. Кроме того, на нем установлена аппаратура международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.