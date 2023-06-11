$82.64+0.5589.01+0.97

FT: Microsoft задумала перевести десятки исследователей в области ИИ из Китая в Канаду

Американская компания Microsoft переводит десятки ведущих исследователей в области искусственного интеллекта из Китая в Канаду и планирует закрывать учебный центр для инженеров в КНР. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Microsoft переведет десятки исследователей в области ИИ из Китая в Канаду
© Газета.Ru

Отмечается, что компания Microsoft Research Asia (MSRA), находящаяся в Пекине, приступила к оформлению канадских виз для лучших специалистов. Их намерены перевести в исследовательский институт корпорации в Ванкувере.

Видео дня

По данным FT, планируется релоцировать от 20 до 40 сотрудников подразделения MSRA в новую лабораторию. «Ванкуверский план» является ответом на напряженность в отношениях между США и Китаем.

Два сотрудника MSRA подтвердили изданию, что им поступали предложения о работе от китайских интернет-компаний, однако специалисты решили уехать в Канаду.

«Microsoft имеет глубокие связи с Китаем, но присутствие наших лучших исследователей на территории КНР сопряжено с риском, особенно для сотрудников в сфере машинного обучения», — отметил один из источников.

При этом инсайдер указал на то, что Microsoft опасается потери ценных кадров, которых смогут переманить китайские компании.

«Мы создаем новую лабораторию в Ванкувере, которая будет организационно объединена с MSRA и предназначена для обеспечения лучшего взаимодействия с группами инженеров из Ванкувера», — заявил представитель Microsoft в ответ на запрос FT.

В мае президент компании Microsoft Брэд Смит в интервью телеканалу CBS News заявил, что считает появление технологий искусственного интеллекта сопоставимым с изобретением печатного станка в XV веке. Однако многие IT-специалисты также опасаются чрезмерного развития ИИ и предлагают контролировать подобные разработки.

При этом США и Китай находятся в напряженных отношениях, Вашингтон вводит санкции в области ИИ и других сферах высоких технологий. В марте Financial Times писала, что китайские компании в области ИИ заменили необходимое физическое оборудование, которое ранее попало под санкции США, арендуемыми облачными мощностями.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители